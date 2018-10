Hevige uitslaande brand vernielt woning, bewoonster naar ziekenhuis

Maldegem - Een woning in het Oost-Vlaamse Adegem is vernield door een korte, maar hevige uitslaande brand. De bewoonster was op dat moment aanwezig en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is voorlopig nog onbekend.

De brand brak omstreeks vrijdagmiddag omstreeks 12.30 uur uit. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg de brand behoorlijk snel onder controle, maar de schade aan de woning is wel zeer groot.

De brandweerzone Meetjesland zette onmiddellijk de zware middelen in om de brand te bestrijden. Die was kort, maar hevig. Binnenin richtten de vlammen een ravage aan. Het gelijkvloers is compleet verwoest. In de rest van het gebouw is er veel rook- en waterschade.

Toen de hulpdiensten arriveerden was de bewoonster van het huis aanwezig. “De vrouw ademde heel veel rook in en werd afgevoerd naar het ziekenhuis”, aldus commissaris Van Hove van de politiezone Maldegem. “Daar moet ze nu een nacht blijven. De fysieke gevolgen vallen voor de vrouw al bij al wel mee.” Haar vriend was op het ogenblik van de brand uit werken.

Tijdens de bluswerken zette de politie de straat af voor al het verkeer. Dat duurde tot ongeveer 14.30 uur. De gemeentediensten kwamen ter plaatse om de vernielde woning af te sluiten. Over de oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid. Het Parket Oost-Vlaanderen stelde een branddeskundige aan.