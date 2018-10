Gents kartel stelt CD&V voor keuze: Watteeuw als burgemeester of eruit

Gent - Het is Groen in Gent menens in de strijd om de sjerp. De partij voert de druk op mogelijke coalitiepartner CD&V op. “We stappen niet in een coalitie met De Clercq als burgemeester én met CD&V aan boord.”

In Gent onderhandelen vier partijen op dit moment over een monstercoalitie in het stadsbestuur. Het kartel SP.A-Groen staat daarbij tegenover de tandem Open VLD-CD&V. Beide machtsblokken schuiven ook nog altijd hun eigen burgemeesterskandidaat naar voren: Groen-kopman Filip Watteeuw voor het kartel en Mathias De Clercq voor Open VLD. De vier partijen beloofden om nu eerst te focussen op de inhoud, maar op de achtergrond blijft de strijd op de sjerp onvermijdelijk doorschemeren.

Zo laat Groen duidelijk verstaan dat Filip Watteeuw wel degelijk de ‘hoofdonderhandelaar’ is in Gent, iets wat ze bij Open VLD dan weer formeel ontkennen. In eerste instantie was er nog sprake van een co-formateurschap met Mathias De Clercq.

Groen gaat nu nog een stap verder door een onverholen dreigement te uiten aan CD&V die zich vorige week vasthechtte aan de Open VLD van De Clercq. Die band is ook de enige levenslijn van de christendemocraten aangezien ze mathematisch niet nodig zijn in de meerderheid.

“Ze zullen moeten kiezen’, klinkt het intussen bij Groen. ‘Ofwel steunen ze Watteeuw als burgemeester, ofwel moeten ze vertrekken. Maar wij stappen niet in een coalitie met De Clercq als burgemeester én met CD&V aan boord.”