Strijd om burgemeesterssjerp in Ninove wordt ook op Facebook uitgevochten

Ninove -

Wordt Guy D'haeseleer (Forza Ninove) de nieuwe burgemeester? De pas opgerichte Facebookpagina ‘Guy D'haeseleer is onze burgemeester’ is daar zeker van. Toch is het nog afwachten omdat hij nog op zoek is naar een coalitiepartner. Niet evident als Vlaams-Belang-Parlementslid en nu N-VA voor de oppositie heeft gekozen. Toch blijven fans van D'haeseleer, ook van buiten Ninove, achter hem staan. Op vijf dagen tijd verzamelde de Facebookpagina al meer dan 5.000 likes. Ook de eerste evenementen ‘Eerste gemeenteraad met Guy als burgemeester’ op 30 januari en ‘Chocomousse maken met Guyke D'haeseleer’ op 28 oktober zagen het levenslicht.