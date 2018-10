85-jarige man in levensgevaar na val in vuur dat hij zelf aanstak

De bejaarde man belandde in het vuur dat hij zelf aan het stoken was in zijn tuin. Foto: svg

Zomergem - In de Bauwerwaan in Zomergem gebeurde vrijdagmiddag een tragisch incident. Een 85-jarige man kwam er om nog onbekende redenen ten val en belandde in een vuur dat hij zelf aan het stoken was.

“Omstreeks 13 uur kregen we een oproep van een buitenbrand in Zomergem”, vertelt commissaris Marc Van Wabeke van de politiezone LoWaZoNe. “Een bejaarde man was er wat afval aan het verbranden in zijn tuin.” De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en merkten tot hun ontsteltenis dat er de man in de vlammen lag. De MUG-helikopter kwam ter plaatse en bracht het slachtoffer naar het UZ Gent.

Levensgevaar

Van Wabeke: “De man was op dat moment nog bij bewustzijn, maar het zag er niet goed uit. Niet minder dan 65 procent van zijn lichaam is verbrand. Voornamelijk de achterkant van zijn lichaam is er erg aan toe. Even later kregen we het bericht dat de toestand van de man verergerde. Momenteel verkeert hij in levensgevaar.”

“Wat er zich precies heeft afgespeeld is niet helemaal duidelijk. De familie van het slachtoffer was ondertussen ook aanwezig. Zij werden opgevangen door Slachtofferhulp. Het Parket Oost-Vlaanderen stuurde een deskundige om de precieze omstandigheden van het voorval na te gaan.”

Een tijdlang werd de straat afgezet en kon er geen verkeer passeren. Omstreeks 15.30 uur was de hinder geweken.