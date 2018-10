Verdachte bekent moord op bekende Bulgaarse tv-journaliste toch

De verdachte in de zaak van de vermoorde Bulgaarse televisiejournaliste Viktoria Marinova heeft bekend. De Bulgaar zal nu in voorlopige hechtenis blijven. Dat besliste de rechtbank van Roese, een Noord-Bulgaarse stad aan de Donau, vrijdag.

De 30-jarige tv-presentatrice was twee weken geleden in een stadspark aan de oevers van de Donau aan het joggen toen ze werd overweldigd, verkracht en vermoord. De vermoedelijke dader was naar het buitenland gevlucht en werd op basis van een Europees arrestatiebevel drie dagen na de moord in de Duitse stad Celle in de deelstaat Nedersaksen gevat en aan Bulgarije uitgeleverd.

“Ja, ik ben schuldig. Het spijt me. Ik kan maar niet geloven dat ik dit gedaan heb”, zei de 20-jarige Severin Krasimirov voor zijn hoorzitting. De avond voor de feiten had hij naar eigen zeggen alcohol gedronken en drugs genomen. Hij kende het slachtoffer niet. De jonge Bulgaar riskeert levenslang.

Bijkomende bewijzen

Er zijn geen bewijzen dat bij de verkrachting en de moord op de journaliste, tevens directrice en moderator van de kabelzender TVN, andere personen waren betrokken, zei de aanklager van het district Roese, Georgi Georgiev. De Bulgaarse speurders hadden na de uitlevering van de verdachte bijkomende bewijzen gevonden, dat Krasimirov de dader is, zei minister van Binnenlandse Zaken Mladen Marinov in Sofia.

De Bulgaarse speurders hebben na de moord naar eigen zeggen DNA-materiaal van Krasimirov op het lijk van de journaliste aangetroffen. Volgens de Bulgaarse justitie suggereert het bewijsmateriaal een spontane aanval om het slachtoffer seksueel te misbruiken.

De procureur van Roese, Kremena Kolitsova, vertelde vrijdag dat het slachtoffer volgens het forensisch onderzoek zeven slagen in haar gezicht had gekregen en een gebroken neus had opgelopen, waardoor ze stikte. Bloed van het slachtoffer werd ook gevonden op de kleding van de verdachte.