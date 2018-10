Jill ziet twee kinderen ziek worden door schimmel in sociale woning

Gezin met twee kinderen ziek van schimmel in sociaal appartement in Temse. Video: TV Oost

Temse - Een gezin uit Temse eist een nieuwe sociale woning omdat het appartement waar de familie nu in woont vol schimmel zit. Een situatie die al twee jaar aansleept, zegt de moeder. Zo lang al dat een van haar twee kinderen door de slechte staat van het huis ziek is geworden. De sociale huisvestingsmaatschappij betwijfelt of er een verband is met de schimmel, maar belooft nu wel een snelle oplossing.

Jill De Jonghe woont al twee jaar in de sociale woning met haar kinderen, die allebei al allergische reacties hebben gehad op de schimmel en zo ziek zijn geworden. "Sinds het begin hangt hier al schimmel aan de muren, bij de buren ook. Daardoor zijn mijn kinderen ziek geworden.

Etienne Audenaert van WoonAnker Temse, dat de woningen beheert, zegt dat er niet te lang gewacht is met reageren, maar dat er pas woensdag een klacht binnengekomen is. "Woensdag is er iemand van de technische dienst ter plaatse geweest en donderdag opnieuw, samen met de architect. Dat haar kinderen ziek geworden zijn door de schimmel, moeten we misschien enigzins in twijfel trekken, of er een oorzakelijk verband is tussen beide. Maar dat neemt niet weg dat er een probleem is en dat het moet opgelost worden."

Jill zegt dat het haar niet veel uitmaakt waar ze moet gaan wonen. "Maar er mag gewoon geen schimmel zijn."