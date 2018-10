Burgemeester lacht in overwinningstoespraak met verlies oppositiepartij CD&V; dit is het gevolg

Sint-Laureins - Consternatie tijdens de gemeenteraad van: de voltallige CD&V-fractie kwam niet opdagen. Aanleiding is de overwinningsspeech van de burgemeester Van de Moere vorige zondag.“We laten niet met ons lachen en eisen verontschuldigingen”, verklaarde Patrick De Greve vlak voor de gemeenteraad.

De CD&V liet door een van de onafhankelijke kandidaten die op de lijst stonden een mededeling overhandigen aan gemeenteraadsvoorzitter Carlos Bonamie.

“Wij zijn niet te spreken over de houding van de burgemeester tijdens zijn overwinningsspeech van vorige week zondag”, zei CD&V-lijsttrekker Patrick De Greve vlak voor de gemeenteraad.

“Wij hebben Samen om 17.08 uur telefonisch gefeliciteerd met de overwinning. Onze voorzitter belde toen met burgemeester Van de Moere. Kort nadien hield die een overwinningsspeech waarin hij zijn vreugde uitte. We begrijpen dit goed. Een verkiezingsoverwinning smaakt altijd zoet. Van de speech werd door een van de aanwezigen een filmpje gemaakt en op de website ‘Watervliet leeft’ gepost.”

Met het filmpje op zich hebben De Greve en zijn partij helemaal geen probleem. “Op het einde is het echter niet zo fraai”, zucht De Greve.

“De burgemeester zegt letterlijk ‘Donderdag is er gemeenteraad, ik weet niet wat wulder (wij, red) moeten gaan doen op de raad. (.) We gaan lachen met die andere’ “

“Dat zijn uitspraken die niet kunnen en eisen dan ook excuses van onze burgemeester. We hebben besloten om deze gemeenteraad niet bij te wonen.”

Het schrijven van CD&V werd voor de raad overhandigd aan alle aanwezige leden. Burgemeester Van de Moere (Samen) gaf na de zitting ruiterlijk toe dat de bewuste uitspraak door hem gemaakt inderdaad niet zo fraai was. “Dat klopt”, zegt de burgemeester. “Die uitspraak is gedaan in een vlaag van euforie na onze overwinning. Zoiets had ik beter niet gezegd. Ik zal binnen de kortste keren contact opnemen met raadslid de Greve. Ik ben er van overtuigd dat we daarna de zaak in schoonheid kunnen afsluiten.”

Het filmpje met de bewuste uitspraak werd ondertussen op uitdrukkelijke vraag van de burgemeester van de website gehaald.