Vijf jaar rijverbod en veertig maanden cel voor dronken man die Ellen (27) doodreed en vluchtmisdrijf pleegde

Aarschot - De correctionele rechtbank van Leuven heeft een 45-jarige man veroordeeld tot een rijverbod van vijf jaar en veertig maanden cel voor een dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf in Aarschot in de zomer van 2015. Slachtoffer was de 27-jarige alleenstaande moeder Ellen Van Vlasselaer. De dader was onder invloed van alcohol.

De jonge bejaardenhelpster Ellen Van Vlasselaer (27) was op zondagochtend 30 augustus 2015 op weg naar haar werk in het Sint-Rochusrusthuis in Aarschot. Onderweg zou ze meerijden met een collega. Het centrum van Aarschot haalde ze nooit omdat de toen 42-jarige Peter C. uit Aarschot de jonge mama van de weg maaide. C. had een hele nacht gefeest. Met 1,42 promille alcohol in het bloed was hij op pad met zijn Ford Mondeo. Na het ongeval reed hij door.

Zes maanden cel

Omdat de bestuurder in 2013 al eens veroordeeld was voor een zware snelheidsovertreding, werd hij voor de politierechtbank in Leuven gedagvaard als recidivist. Voor het toebrengen van onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg en rijden onder invloed werd hij op 8 december 2017 veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden en een rijverbod van een jaar met verplichte herneming van de vier examens en proeven. Voor het vluchtmisdrijf kreeg hij een celstraf van eveneens zes maanden en een zelfde rijverbod van een jaar.

Het openbaar ministerie vond de totale strafmaat van twaalf maanden cel en een rijverbod van twee jaar te mild en ging in beroep.

De correctionele rechtbank tilde veel zwaarder aan de feiten. “Na de aanrijding had de beklaagde zijn verantwoordelijkheid kunnen nemen. Hij had de hulpdiensten kunnen bellen, eventueel eerste hulp aanbieden aan het slachtoffer of hulp zoeken in de buurt. In plaats daarvan wilde hij zich onttrekken aan de vaststellingen. Zijn egoïstische houding zette hem ertoe aan om het slachtoffer in de steek te laten. Volgens de pleidooien was de jonge vrouw zelfs geen onbekende voor hem.”

Voor het toebrengen van onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg en rijden onder invloed werd Peter C. veroordeeld tot 24 maanden cel en een rijverbod van drie jaar. Voor het vluchtmisdrijf kreeg hij 16 maanden cel en twee jaar rijverbod.