Leegstaand café uit 1773 krijgt nu een wel heel andere bestemming

Evergem - In anderhalf jaar werd aan de Stoepestraat het in 1773 gebouwd café verbouwd tot een paramedisch centrum (PMC) waarin een osteopaat, twee kinesisten, een diëtiste en vijf vroedvrouwen hun job uitoefenen. Hoe ze dat doen, kan je zaterdag 20 oktober van 10 tot 17 uur zien tijdens een opendeurdag.

Kinesist en osteopaat Danny Salaets (52) heeft 21 jaar in zijn woning aan de Stoepestraat 15 een praktijk. In datzelfde pand heeft zijn vrouw Kathleen Van Hoye een dierenartspraktijk.

“We wilden beiden uitbreiden en zochten daarvoor een nieuwe locatie”, zegt Salaets. Twee percelen verder dan hun huis kochten ze in februari 2017 een oud pand. “Dat werd eerst als café De Koopman uitgebaat door Raymond Tack en Nathalie Verdegem. Daarna stonden hun zoon Robert Tack en schoondochter Rosette Ryckaert er 55 jaar aan de tapkraan. Naast het café werden tweede staande wippen geplaatst en de boogschuttersmaatschappij Sint-Sebastiaan opgericht. Dat werd dan ook de nieuwe naam van de herberg die in 1963 wegens het succes door eigenaar brouwerij Van Steenberge werd uitgebreid. In december 2016 sloten Robert (86) en Rosette (78) hun zaak”, vertelt Danny.

Hij liet het gebouw volledig strippen en verbouwen. Daarin zijn een ontvangstruimte, praktijklokaal, oefenzaal en sanitaire voorzieningen ingericht. De wit geschilderde muren en deuren versterken het gevoel van een paramedisch centrum.

Daarin houden naast Salaets ook twee kinesisten, een diëtiste en vijf vroedvrouwen dagelijks van 8.30 tot 19 uur hun raadplegingen. De ligging langs de gewestweg tussen Ertvelde en Assenede en ruime parking met aparte op- en afrit zijn extra troeven van het centrum.

De ‘tiende maand’

Onder de noemer De Tiende Maand zijn in het PMC ook vroedvrouwen actief. “We hebben een job in de materniteit van ziekenhuizen of bij Kind en Gezin en werken meestal in bijberoep mee aan De Tiende Maand”, zegt Tineke Claeys. “We bieden vooral postnatale, maar ook prenatale zorg aan en geven informatie over onder meer kraamzorg en borstvoeding. Bij ons kan je ook terecht voor zwangerschapsyoga, babymassage en lessen eerste hulp bij ongevallen van baby's en kleine kinderen.”

“We draaien al even op proef en pasten enkele zaken aan. We zijn dan ook klaar om onze patiënten te helpen en te behandelen”, besluit Salaets.

Paramedisch Centrum Stoepe, Stoepestraat 19, Ertvelde, telefoon 09-344.30.87. Meer info op www.PMCStoepe.be