Hoge celstraffen voor bende die minderjarige meisjes drogeerde en verkrachtte met plastic zak als condoom

In Groot-Brittannië is een bende van 20 mannen veroordeeld tot hoge celstraffen wegens het systematische seksuele misbruik van 15 meisjes. De 35-jarige leider van de bende moet voor zeker 18 jaar achter de tralies. Andere verdachten kregen tussen de 5 en 18 jaar gevangenis.

De slachtoffers waren tussen 11 en 17 jaar oud en wonen in de stad Huddersfield, ongeveer halverwege tussen Leeds en Manchester, en omgeving. Met alcohol en drugs zorgden de mannen ervoor dat de meisjes, die met een moeilijke jeugd af te rekenen hebben, meegaand werden.

De slachtoffers werden misbruikt op feestjes, parkings en in een biljartzaal. Ze werden gelokt met complimenten, cadeaus en ritjes met de auto. De bendeleden hanteerden bijnamen zoals ‘dracula’, ‘beastie’ en ‘bully’ en gebruikten plastic zakjes als condooms. Sommige meisjes geraakten zwanger.

Brandstichting als redmiddel

Een van de meisjes was op het einde zo radeloos dat ze haar ouderlijk huid in brand stak. Ze had het goed voorbereid en voerde haar plan uit op een avond dat haar ouders niet thuis waren. Zo was de schade het grootst en was ze zeker dat het gezin wel moest verhuizen. Alleen zo kon het meisje uit de klauwen van de bende geraken.

Tijdens het proces vertelde een moeder dat haar dochter van het balkon was gesprongen en bewust haar hoofd stootte in de hoop zo een einde aan haar leven te maken. Ze zag geen andere uitweg uit de hel van de bende van 20 mannen.

Schapenboer

De mannen pasten altijd dezelfde techniek toe: ze brachten de meisjes naar afgelegen braakland. Als ze niet ingingen op hun seksuele eisen dreigden ze de meisjes achter te laten. En dat deden ze ook. Een schapenboer uit de regio kwam op de rechtbank vertellen hoe hij soms meisjes aan zijn deur kreeg die compleet overstuurd en in paniek op de vlucht waren voor de bende mannen.

Ook elders zijn bendes actief

Dit fenomeen wordt een echt probleem in heel Groot-Brittannië. Overal maken bendes - van vooral migranten - jacht op jonge, kwetsbare meisjes. Ook in Rhoterdam, Oxford, Derby en Bristol heeft de politie gelijkaardige bendes opgerold.