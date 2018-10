Leandro Trossard kan dit weekend al spelen voor Genk

Genk -

Racing Genk-coach Philippe Clement heeft vrijdag zijn selectie bekendgemaakt voor de thuiswedstrijd van zaterdagavond tegen Eupen. Verrassend is de aanwezigheid van Leandro Trossard. De Genkse buitenspeler liep twee weken geleden, op bezoek bij het Noorse Sarpsborg in de Eurpa League, een schouderblessure op, maar is sneller dan verwacht hersteld.