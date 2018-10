Waarom Wesley niet geschorst is, maar toch op de bank zit bij Club Brugge

Geen Wesley Moraes vrijdagavond in de basis bij Club Brugge in de thuismatch tegen Waasland-Beveren. De Braziliaanse aanvaller had nochtans enkele uren eerder van de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) te horen gekregen dat hij niet geschorst zou zijn voor de wedstrijd.

Vier uur voor de aftrap van Club Brugge - Waasland-Beveren kwam eindelijk het verdicht: de schorsing van Wesley Moraes van Club Brugge werd opgeheven. De spits van Club Brugge kreeg voor een elleboog – of slag met de arm, zo u wil – in het gezicht van Moeskroen-verdediger Katranis zes dagen schorsing, waarvan hij er al twee uitzat. De overige vier werden nu kwijtgescholden ( lees meer ).

De Braziliaan is een sleutelspeler bij Club Brugge en staat normaal gezien altijd in de basis, maar werd tegen Waasland-Beveren op de bank gehouden door trainer Leko. “Omdat we er gisteren nog van uit gingen dat Wesley vanavond geschorst zou zijn hebben we de wedstrijdvoorbereiding zonder hem gedaan”, verklaarde Leko vlak voor de aftrap. Bovendien heeft hij vanochtend ook nog gewoon getraind.”