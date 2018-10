Club-fans steunen Leko voor aftrap, coach heeft tranen in de ogen

Vlak voor de aftrap van Club Brugge - Waasland-Beveren hebben de fans van de thuisploeg het opgenomen voor de hun coach Ivan Leko. In de tribunes van het Jan Breydelstadion werden verschillende steunspandoeken ontvouwen en scandeerden de supporters ‘Ivan Leko’s Bruges Army’. De Kroatische trainer was duidelijk geëmotioneerd door het gebaar van de fans en zwaaide met tranen in de ogen naar de tribunes.

Ivan Leko werd vorige woensdag opgepakt in het kader van operatie Propere Handen. Een dag later kwam Leko weer vrij, maar hij werd wel in verdenking gesteld wegens witwassen.