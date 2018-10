Russische vrouw aangeklaagd in VS wegens inmenging in verkiezingen

Het openbaar ministerie van de Amerikaanse staat Virginia heeft een Russische vrouw vrijdag aangeklaagd wegens vermoedelijke inmenging in de komende verkiezingen voor het Amerikaanse Congres van 6 november. Dat heeft het ministerie van Justitie laten weten.

De 44-jarige Elena Alekseevna Khoussianova zou vanuit Sint-Petersburg een propagandacampagne gefinancierd hebben op sociale media. Doel van de operatie was de spanningen in de Amerikaanse samenleving op te poken door met name radicale groeperingen te steunen, luidt het.

“Het strategische doel van deze vermoedelijke samenzwering, die tot vandaag duurt, is tweedracht in het politieke systeem te zaaien en het vertrouwen in onze democratische instellingen te ondergraven”, aldus nog het openbaar ministerie van Virginia.