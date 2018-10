Van Wijk: “Bayat zei dat hij me kapot zou maken en mijn carrière zou dwarsbomen”

Dennis Van Wijk heeft in de voetbaltalkshow Kick-off een stevig boekje opengedaan over Mogi Bayat, de voetbalmakelaar die momenteel in de cel zit in het kader van het voetbalschandaal in onze hoogste voetbalklasse. “Ik ben ooit door Mogi Bayat lijfelijk bedreigd geweest.”

Van Wijk was vorig seizoen trainer bij KV Mechelen toen het degradeerde uit de Jupiler Pro League. “Ik ben eind januari naar KV Mechelen gegaan. Ze hadden toen enkele transfers gedaan, die in mijn ogen niet goed waren. Een gekwetste Verdier, Camus,.... Toen hebben ze via Mogi Bayat drie à vier spelers aangetrokken. Daarmee hebben ze het Paard van Troje binnengehaald. Ze hebben veel te veel geld uitgegeven”, zei Van Wijk op Play Sports.

Waarna Van Wijk een flink boekje open deed over Bayat. “Ik ben ooit door Mogi Bayat lijfelijk bedreigd geweest. Hij zei me dat hij me kapot zou maken. En dat hij mijn carrière zou dwarsbomen. Ik heb gezegd dat ik daar niet van onder de indruk was.”

Het ging over de periode dat Van Wijk trainer was bij Chaleroi. “Toen ben ik in onmin geraakt met Mogi. Hij kon het niet verkroppen dat ik zijn nonkel (Abas Bayat, nvdr.) naar eerste klasse bracht. En toen zijn we in staat van oorlog geraakt. Sindsdien heb ik hem nooit meer gesproken. Maar hij heeft mij wel op bepaalde momenten in mijn carrière kunnen dwarsbomen als ik naar een bepaalde club ging. Neem nu Sochaux. Ik was bijna helemaal rond, enkel de laatste details moesten nog geregeld worden. En op een gegeven moment was dat geblokkeerd. Toen lieten de mensen van Sochaux zijdelings weten dat er een probleem was via Bayat. En toen werd een pion van Bayat, Albert Cartier, daar trainer. De makelaars zijn almachtig.”