De tatoeëerder zei het nog: “Hier ga je spijt van krijgen”

De naam van je lief op je arm laten tatoeëren, of die mysterieuze tribal op je rug. Op het moment zelf lijkt het een geweldig idee. Maar dan raakt het af met je lief, en die tribal ziet er eerder marginaal uit dan mysterieus. Tatoeëerders krijgen steeds meer klanten over de vloer die spijt hebben van hun tattoo. Of hoe inkt verwijderen intussen een booming business is geworden.