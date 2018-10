Westerlo lost de rol bovenin Proximus League na nederlaag tegen OHL

Westerlo - OH Leuven heeft vrijdag de tiende speeldag in de Proximus League ingezet met een 0-1 overwinning op bezoek bij Westerlo. Een serieuze opsteker voor de troepen van Nigel Pearson, die nog maar hun tweede zege van het seizoen pakten.

Elliott Moore (7.) verlengde al heel vroeg een voorzet van Gorius in doel. Even later kopte de Leuvens kapitein rakelings naast. Net voorbij het kwartier kreeg Westerlo een strafschop, maar OHL-doelman Gillekens hield Van Eenoo van de gelijkmaker. In de tweede helft mochten de Kemphanen aanspraak maken op de gelijkmaker, maar Gillekens hield de 0-1 score met enkele puike reddingen op het scorebord.

OH Leuven maakt zo een einde aan een reeks van vier opeenvolgende competitienederlagen. De ambitieuze club wacht al sinds 12 augustus, toen op Union gewonnen werd met 1-2, op een tweede overwinning. Westerlo leek enkele weken terug op weg naar de eersteperiodetitel, maar moet na vier verliespartijen op rij de rol helemaal lossen.

Zaterdag gaat leider Union op bezoek bij Roeselare. Rode lantaarn Tubeke neemt het in eigen huis op tegen Lommel. Zondag sluit de derby tussen KV Mechelen en Beerschot Wilrijk de tiende speeldag af.