Nu ook extreemlinks en extreemrechts op “jihadlijst”, Dries Van Langenhove (nog?) niet

Op de OCAD-lijst, de terreurlijst waar ons land de namen van radicale Syriëstrijders op verzamelde, staan nu ook de namen van een twintigtal extreemlinkse en extreemrechtse aanhangers. Veiligheidsdiensten onderzoeken of ook Dries Van Langenhove, de oprichter van Schild en Vrienden, op de lijst moet.

Onlangs werden de bevoegd­heden van de OCAD-lijst door een lijvig koninklijk besluit uitgebreid. De databank is daardoor niet meer louter voorbehouden voor geradicaliseerde moslims. Sindsdien zijn de ­namen van 23 personen eraan toegevoegd. Het gaat om 16 ­extreemlinkse personen, en 7 aanhangers van extreemrechts.

In de eerste categorie gaat het bijvoorbeeld om gewelddadige anarchisten van de Franstalige groep La Cavale, die door het federaal parket vervolgd worden. Ze verhinderden onder meer de bouw van een gevangenis in de Brusselse gemeente Haren.

Langs extreemrechtse kant staat Oost-Vlaming Tomas Boutens op de lijst, een van de kopstukken van het neonazistische Bloed, Bodem, Eer en Trouw. Hij werd veroordeeld tot vier jaar cel wegens terrorisme.

Dries Van Langenhove, de oprichter van Schild en Vrienden, staat volgens onze informatie nog niet op de OCAD-lijst. Wel zou er een vooronderzoek lopen, om na te gaan of hij aan de lijst moet worden toe­gevoegd. Zijn rechtse jongerenbeweging kwam onlangs in ­opspraak vanwege talloze racistische berichten.

Degelijkheid bewezen

Nochtans werd de databank met “Foreign Terrorist Fighters”, zoals de OCAD-lijst voluit heet, in 2013 opgericht om voornamelijk Syriëstrijders in kaart te brengen. Dat moest de overheid toelaten hen efficiënt op te volgen. In totaal staan er nu 568 personen op de lijst, ­onder wie 120 teruggekeerde ­jihadisten.

Op de lijst werd anderhalf jaar geleden plaats gemaakt voor 40 haatpredikers, zoals Fouad Belkacem van Sharia4Belgium. Het is in die categorie dat de extreemlinkse en extreemrechtse namen nu zijn toegevoegd.

Het zijn de veiligheidsdiensten en de politie die nieuwe namen aandragen voor de lijst. In het geval van extreemlinks en -rechts is dat de Staatsveiligheid. Het OCAD beslist uiteindelijk of ze op de lijst komen.

“Het OCAD moet zich uitspreken over de dreiging van terrorisme in het algemeen, niet alleen over moslimterreur”, zegt het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). “We moeten met alle vormen van geweld rekening houden. Al blijft moslimextremisme de voornaamste ­focus. De databank heeft haar degelijkheid bewezen voor één gevaar. We gebruiken die expertise nu voor andere vormen.”