“Ik moest bijna een traan wegpinken toen De Wever verzoening predikte. Wat een geweldige acteur”

Verzoening? Serieus? Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo neemt de uitgestoken hand van Antwerps burgemeester Bart De Wever naar de linkse oppositie niet ernstig. Dat de N-VA’er ook partijvoorzitter is, maakt het voor hem onmogelijk om als burgemeester verzoening te prediken, klinkt het. “Een krijgsheer kan geen bruggenbouwer zijn”. En dus is de kans groot dat Groen in Antwerpen aan de kant blijft staan.

Sommigen hebben het over een nieuwe zwarte zondag, anderen over een groene zondag. Feit is wel dat zo goed als alle groene balkjes zondag in de verkiezingsshows de hoogte ingingen. Het aantal groene gemeenteraadsleden ...