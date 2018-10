Pieter Aspe boycot de Boekenbeurs: “Ik signeer als tegenactie gratis op café”

Hij vindt het niet kunnen dat je tien euro moet neertellen om een boek te mógen kopen. Dus boycot misdaadauteur Pieter Aspe (65), steevast goed voor de langste rijen, dit jaar de Boekenbeurs. “Ik blijf er weg. En op de topdagen organiseer ik zelf gratis signeersessies in mijn stamcafé in Antwerpen.”

Wie de komende Boekenbeurs op zoek gaat naar ­Pieter Aspe, zal van een kale reis thuiskomen. Vlaanderens succesvolste misdaadauteur, steevast goed voor de langste wachtrijen aan zijn signeertafel, heeft besloten het jaarlijkse Antwerpse boekenfestijn te boycotten. “Een kwestie van consequent zijn met mezelf”, zegt Aspe. “Vorig jaar heb ik kritiek geuit op het feit dat je tien euro moet neertellen om de beurs te bezoeken. Betalen om een boek te mogen kopen: dat vind ik erover. Ik heb toen gezegd dat ik niet meer op de beurs zou signeren als er niets veranderde. Wel, er ís niets veranderd, ook al toetert Boek.be (dat de Boekenbeurs organiseert, nvdr.) deze dagen volop met de ‘vernieuwde’ Boekenbeurs. Sorry, ik zie voor het publiek geen enkele vernieuwing.”

Omdat hij zijn lezers niet in de kou wil laten staan, organiseert Aspe een alternatieve ontmoeting. “Op 1 en 11 november, dé Boekenbeurs­dagen bij uitstek, kunnen mensen mij opzoeken in mijn Antwerpse stamcafé Kleine Tunnel. Ik zal daar telkens van 14 tot 18 uur aanwezig zijn. Liefhebbers kunnen er een boek kopen, maar je mag net zo goed een boek meebrengen dat je op de Boekenbeurs hebt gehaald. Mijn thrillers zullen bij sommige stands nu eenmaal te koop zijn, zoals bij die van Standaard Boekhandel. Maar ook wie gewoon zin heeft in een babbeltje, is welkom. Mijn ­privésigneersessies hebben geen enkel commercieel oogmerk. Ik hoop in de eerste plaats een statement te maken.”

Meteen wil Aspe ook enkele misverstanden uit de weg ruimen. “Het publiek denkt dat auteurs op de Boekenbeurs vet worden betaald om daar te signeren, maar ze krijgen daar helemaal niks voor. Oké, ze verkopen er hun boeken, maar ­vergis je niet: veel schrijvers zitten er voor spek en bonen. En de verhalen die ze auteurs voorspiegelen over de lancering van hun carrière zijn zwaar overtrokken.”

Creatief zijn

Boek.be heeft nog niet gereageerd op de af­wezigheid van Aspe. “Nochtans moeten ze al gemerkt hebben dat ik er niet zal zijn. De uitgeverijen geven op voorhand al hun ­signeersessies door, zodat de Boekenbeurs het publiek kan inlichten. En op de signeerlijst staat geen Pieter Aspe.”

Vorig jaar pareerde Boek.be nog de kritiek van Aspe – die toen werd bijgetreden door collega’s als Merho en ­Marnix Peeters. Bestuurder Alexis Dragonetti noemde die toen “héél kort door de bocht”. “Wie als bezoeker creatief is, kan al gauw aan een gratis ticket geraken”, zei hij. “En jongeren onder de twaalf jaar moeten niet betalen.”

Bovendien biedt de Boekenbeurs naar eigen zeggen “een totaalervaring en een unieke belevenis aan”. “Nergens anders vind je zo veel boeken ­bijeen, nergens anders staan de auteurs en de lezers zo nauw in contact met elkaar. Dat heeft zijn prijs. Vergeet niet, we moeten ook nog de locatie huren, de ­hallen aankleden en security inschakelen. En zeg nu zelf, er wordt toch overal toegangsgeld ­gevraagd? Het Autosalon, Batibouw, noem maar op”, aldus Dragonetti.