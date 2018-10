Vlaamse avonturier (alweer) gered: “Dat roeien is harder afzien dan de Mount Everest beklimmen”

De Oost-Vlaamse avonturier Jelle Veyt (32) krabbelt in Indonesië ietwat moeizaam recht, na een zoveelste tegenslag in zijn poging om – alleen op spierkracht – op elk continent de hoogste berg te beklimmen. “Alles stak even tegen tijdens mijn roeitocht: de zon die meedogenloos brandde, wind en stroming uit de verkeerde richting én ook nog besmet water meegekregen.” Reddingsdiensten plukten hem donderdag compleet uitgeput uit zee. “Maar ik geef niet op.”