4.000 migranten op weg naar VS (en dat vindt Trump stiekem niet eens zo erg)

“Aan deze aanval moet zo snel mogelijk een halt worden ­toegeroepen. Als dat niet gebeurt, zal ik niet aarzelen om militairen op te roepen en de zuidgrens te sluiten.” Naarmate de Hondurezen die naar de VS onderweg zijn dichterbij komen, wordt Amerikaans president Donald Trump feller in zijn reacties en dreigementen. Maar als hij eerlijk is, geeft hij toe dat de karavaan eigenlijk als een gods­geschenk voor hem komt.