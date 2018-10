Trond Sollied: “Ja, Gent vroeg of ik trainer wou worden”

Kampioen in drie landen, bekerwinnaar in vier en steeds met stormachtig, aanvallend voetbal: heimwee naar Trond Sollied (59), het bestaat. De voorbije vijf jaar liet de gewezen coach van AA Gent en Club Brugge de voetbalwereld enigszins aan zich voorbijgaan, maar nu staat de Noor te popelen om weer aan de slag te kunnen. Voor zover ‘popelen’ al van toepassing is op de koele koning van de oneliner. Een gesprek met de voetbalfilosoof van de poolcirkel. “AA Gent pakt euro’s, Club Brugge pakt punten.”