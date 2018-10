Clubs verbolgen over nieuwe klucht : “Wesley vrijspreken is ons uitlachen”

De Geschillencommissie Hoger Beroep heeft Wesley (Club Brugge), Carcela (Standard), Ocansey (Eupen) en Brogno (Beerschot Wilrijk) na hun rode kaarten in augustus vrijgesproken op basis van nieuwe procedurefouten. De Pro League en tal van andere clubs reageren verbolgen.

De voorgeschiedenis: Moeskroen-speler Diedhiou werd op basis van een nieuwe indicatieve tabel - die de strafmaat bij schorsingen bepaalt - vier speeldagen geschorst na zijn rode kaart op de openingsspeeldag. Toen er onduidelijkheid over de rechtsgeldigheid van die nieuwe tabel bestond, oordeelde de Geschillencommissie Hoger Beroep dat Anderlecht-speler Vranjes dan maar op basis van de oude indicatieve tabel moest worden geschorst. Gisteren oordeelde diezelfde commissie na het pleiten van nieuwe procedurefouten door de advocaten van Wesley en Carcela dat ook de oude indicatieve tabel niet rechtsgeldig zou zijn. Vrijspraak dus.

Club-directeur Mannaert en Standard-voorzitter Venanzi hadden in september in de Pro League (de verzameling profclubs) nochtans gezegd dat ze de nieuwe indicatieve tabel en dus de straffen zouden aanvaarden. Niet dus. Pro League-voorzitter Pierre François kreeg boze telefoons van verschillende clubleiders. “Ik begrijp de reactie van de clubs waarvan de spelers gesanctioneerd werden op basis van de ene of de andere tabel en die spreken van een ongelijke behandeling”, aldus François. “Deze uitspraak is een totale verloochening van het werk van de Pro League. Meer zelfs, het is spotten met ons. Eerst negeerde de commissie dat de nieuwe tabel goedgekeurd werd. Nu verwerpt dezelfde commissie de vorige tabel die vier jaar lang netjes werd toegepast.”

Gelijkheidsbeginsel

Paul Allaerts, algemeen directeur van Moeskroen: “Wij werden gestraft en dat valt niet meer terug te draaien, maar deze uitspraak bewijst dat er sprake is van twee maten en gewichten.” Kortrijk-voorzitter Allijns, zelf jurist: “Er moet een diepgaande hervorming komen van de sanctionerende organen van de voetbalbond.” En AA Gent-directeur Louwagie: “Met deze uitspraak wordt het gelijkheidsbeginsel geschonden. Je kunt tijdens een lopend seizoen geen reglementen aanpassen. Misschien moeten we een Van Dale opsturen zodat men het woord indicatief kan opzoeken. Ook zonder die tabellen moet er gestraft worden.”

Peter Bossaert, de nieuwe CEO van de Voetbalbond, wilde niet reageren, maar kondigde al aan de disciplinaire bondsinstanties te zullen hervormen.

