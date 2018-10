COMMENTAAR. Ludo Vandewalle: “Even was er hoop op een signaal toen Wesley niet in de basis stond”

De saga rond de vier geschorste spelers die uiteindelijk niet geschorst zijn, kent geen happy end. Hoewel Standard, Club Brugge, Eupen en Beerschot Wilrijk daar anders zullen over denken. Na een week die gerust als één van de zwartste van de afgelopen tien jaar kan worden beschouwd, hebben de betrokken clubs er niets aan gedaan om de sereniteit te herstellen. Weer boel, wéér discussie. Ten eerste een flinke reuk van willekeur in de rechtspraak. Ten tweede procedurefouten inroepen om uitgesproken sancties te ontlopen. Het heeft iets wrangs. In de sport nog meer dan in het dagelijkse leven. Fair play? Ach.

Even was er nog hoop op een signaal toen Wesley Moraes, die in principe na een elleboogstoot nog vier speeldagen moest uitzitten, niet in de basis stond bij Club Brugge. Maar dat was, zei trainer Ivan ...