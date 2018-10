Leko gefrustreerd na gelijkspel: “Ik mis het vuur, dat baart me zorgen”

Ivan Leko kende vrijdagavond een emotionele wedstrijd tegen Waasland-Beveren. Voor aanvang van de partij werd de Kroatische trainer van Club Brugge luid aangemoedigd door de eigen aanhang, maar hij kon de fans daarvoor niet met bedanken met een overwinning. Club kwam voor het eerst dit seizoen niet verder dan een gelijkspel (1-1).

“Dat de fans het vanavond zo voor mij opnamen was fantastisch. Dat zal ik nooit vergeten”, vertelde Leko achteraf. “Daarom ben ik extra gefrustreerd en teleurgesteld door dit gelijkspel. We kwamen tijdens de wedstrijd nooit in ons spel. Onze sterkte is normaal gezien onze energie, het vuur en onze passie. Onze supporters verdienen gewoon strijd om iedere bal. Dat heb ik vandaag gemist. Daarom ben ik extra teleurgesteld. Ja normaal gezien moeten we deze slechte wedstrijd gewoon met 1-0 winnen. In de situatie waarin we een tegendoelpunt krijgen, missen we gewoon scherpte. Sommige spelers spelen twee weken met hun nationale ploeg. Dat is iets anders. Daar kunnen ze op kwaliteit spelen, met het potentieel dat daar is. Maar bij Club Brugge moeten ze het verschil maken met vuur en energie. En dat hebben we vandaag gemist.

“Bij dat tegendoelpunt staan we met vier tegen twee in onze eigen rechthoek. We waren niet scherp genoeg. Vandaag waren wij slecht, niet goed genoeg. Ik miste iets. Dat baart me zorgen. Vandaag waren we slecht. De spelers dachten te weinig aan het team om de machine te worden die we de voorbije maanden waren. Mentaliteit is minstens even belangrijk als de kwaliteit van een speler. Of mijn persoonlijke situatie een invloed heeft gehad op deze match? Dat is moeilijk om te zeggen. Ik ben iemand die veel energie geeft, dat was de voorbije dagen voor mij iets moeilijker.”

