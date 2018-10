De toekomst van het spoor volgens NMBS: minder conducteurs, goedkopere treinritten

Minder conducteurs, variabele ticketprijzen en de mogelijke sluiting van stopplaatsen. Dat staat volgens de krant De Morgen in het beheerscontract van de NMBS, een document dat de toekomst van het Belgische spoor in kaart brengt.

Al maanden wordt het nieuwe beheerscontract afgeschermd, maar de krant De Morgen bekeek een voorlopige versie van het document. En in die toekomstvisie staan toch heel wat opvallende wijzigingen. Zo zal het binnenkort wel eens goed kunnen dat u minder kaartjesknippers op de trein ziet. Het is een maatregel die de efficiëntie van de NMBS moet verhogen. Ook aan de loketten zal er minder personeel zitten. Hoeft u dan geen kaartje meer te kopen? Toch wel, maar dat zal via alternatieve verkoopkanalen moeten gebeuren.

Lagere tarieven

Ook opvallend: de vervoersmaatschappij streeft naar lagere tarieven buiten de spitsuren. Die variabele ticketprijzen moet de NMBS in staat stellen om meer reizigers aan te trekken en tegelijk haar opbrengsten te verhogen. Het moet ook eenvoudiger, want vandaag is er een arsenaal aan mogelijkheden waardoor de reiziger eigenlijk vooral verward geraakt en er amper in slaagt het meest gepaste ticket (en dus meest voordelige tarief) te vinden.

Nog in het beheerscontract:de sluiting van een stopplaats of station is niet langer een taboe. Om tegemoet te komen aan de ruimtelijke ordening en het verplaatsingsgedrag dat continue verandert, is het goed mogelijk dat er stations gesloten worden om elders nieuwe te openen.

Hogere perrons

Terwijl veel perrons maar 28 centimeter boven de grond steken, ligt de instap van de trein op 76 cm. NMBS wil in de toekomst fors inzetten op het comfort van àlle passagiers en zal daarom zo veel mogelijk perrons verhogen. Zo vormt het ook voor rolstoelen, buggy’s en fietsen makkelijker om de trein in te geraken.