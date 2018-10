Eerste gesprekken voor eventuele monstercoalitie afgelopen, maar Watteeuw of De Clercq nog geen burgemeester

Gent - Het weekend is vroeg begonnen voor de Gentse politieke kopstukken. Vrijdag om halfvijf al, na dik twee uur vergaderen, mocht iedereen weer vertrekken uit het Vormingscentrum Guislain. We hebben nog geen burgemeester, maar de eerste stap is gezet. Vanaf maandag spreken Filip Watteeuw (Groen) en Ma­thias De Clercq (Open VLD), de overblijvende kandidaat-burgemeesters, verder af.

Een geheime, neutrale locatie om rustig te werken. De vier partijen die willen werken aan een coalitie – SP.A, Groen, Open VLD en CD&V – kozen voor het Vormingscentrum van het Guislain-instituut. U weet wel, het zothuis in Gent. Maar vooral: neutraal terrein.

Vier mensen per partij waren vrijdag om 16 uur op de afspraak. De groenen en hun rode kartelpartner, met de fiets uiteraard, arriveerden al een uurtje vooraf. Mét picknick. En opvallend goed gezind. Ook de socialisten, die afgelopen zondag een mokerslag hebben gekregen waarvan ze nog jaren moeten genezen.

De groenen en hun rode kartelpartner arriveerden al een uurtje vooraf. Goedgezind en mét picknick. Foto: fvv

Vroeg weekend

CD&V kwam net op tijd. Lijsttrekker Mieke Van Hecke op een scooter: “Met een fiets rij ik niet meer door Gent: te gevaarlijk met die smalle bandjes en de tramsporen.” Christophe Peeters (Open VLD) arriveerde als laatste. Zijn kopman, Mathias De Clercq, was dan al een halfuurtje binnen. Het viel op dat ­iedereen relaxt leek, bijna vrolijk zelfs. Alleen Filip Watteeuw had geen zin in onze fotograaf.

Allen hadden hun agenda vrijgehouden tot zes uur. Van Hecke hield zelfs rekening met de late avond. Maar uiteindelijk mocht iedereen al om halfvijf het weekend in. Na een slopende campagne en een nerveuze week ongetwijfeld geen uur te vroeg.

Wat vrijdag werd beslist? Weinig. “Het was een verkennend gesprek”, zei De Clercq in het enige statement – dat hadden de vier partijen zo afgesproken. “Voor het verdere vervolg van onze werkzaamheden zullen Filip Watteeuw en ik namens de respectievelijke delegaties na het weekend verder afspreken.”

Ook de andere partijleiders kwamen vergaderen: hier Mieke Van Hecke (CD&V). Foto: fvv

Concreet: maandag beslissen ze samen waar, wanneer en waarover ze dinsdag verder overleggen. De discussie over wie nu precies aan zet is, lijkt voorbij. Watteeuw en De Clercq vormen een formatie-tandem. Al komt ooit het moment waarop een van de twee de sjerp moet grijpen.

De Clercq in hoek geduwd

“Wij stappen niet in een coalitie met Ma­thias De Clercq (Open VLD) als burgemeester én CD&V aan boord”, klonk het aan de groene kant van de vergadertafel. Daarmee voert de partij de druk op De Clercq op. Filip Watteeuw plaatst hem voor de keuze: burgemeester worden óf besturen met moeke Mieke, wier partij mathematisch niet nodig is voor een bestuurs­coalitie. De Clercq had eerder deze week nog gezegd dat hij zijn woord aan Van Hecke zou houden.

In één week is Filip Watteeuw de absolute ­numero uno van Groen geworden. Vanop de vijfde plek op de kartellijst haalde hij de meeste groene voorkeurstemmen, en sinds dinsdag leidt hij de onderhandelingen. Groen wil hem graag in het stadhuis. Een grote stad binnenhalen een halfjaar vóór de Vlaamse en federale verkiezingen, is een natte droom. “100 % voor Watteeuw”, klinkt het dus. Zelf zei hij altijd meer geïnteresseerd te zijn in bevoegdheden waarmee je écht iets kan realiseren.