Maandag uitspraak in ‘bloedwraakmoord’: vader gaf zonen de opdracht

Gent / Sint-Niklaas - Op het hof van beroep in Gent wordt maandag een uitspraak verwacht in de ‘bloedwraakmoord’, een moordzaak uit 2013. Vader Fazil S. (62) en zijn twee zonen Arben (36) en Faton (27) werden door de rechtbank van Dendermonde respectievelijk veroordeeld tot 28, 26 en 25 jaar gevangenisstraf. Het openbaar ministerie vorderde in beroep 30 jaar voor de vader en 28 jaar voor de twee uitvoerders.

In deze gecorrectionaliseerde assisenzaak werd de Kosovaar Nedjip Mustafa (39) in december 2013 aan zijn huis in Sint-Niklaas, in de Kleibeekstraat, geëxecuteerd vanuit een rijdende auto. Nedjip raakte zwaargewond en overleed later aan die verwondingen.

Ruim een maand later kon het gerecht de verdachten oppakken. Vader Fazil S. werd als opdrachtgever voor de moord gezien. Zijn zoon Faton was de bestuurder van de wagen en Arben de schutter die Nedjip doodschoot. Hij vuurde acht keer na elkaar.

Een al jaren aanslepende familievete tussen de twee Roma-families lag aan de basis van de feiten. De familie S. wilde de familie van Nedjip Mustafa een lesje leren, nadat een zoon van S. zelfmoord had gepleegd. Die was getrouwd geweest met de zus van Nedjip en de familie S. verweet de Mustafa’s dat zij hun zoon de dood in gejaagd hadden, met een bloedwraak tot gevolg.

De rechtbank van Dendermonde veroordeelde de vader tot 28 jaar, de twee broers tot 26 en 25 jaar cel, maar ze gingen in beroep. Frank Scheerlinck, advocaat van Fanton, pleitte onschuldig voor zijn cliënt. “Hij wist niet met wel doel ze naar dat huis reden. Hij was de enige met een rijbewijs, en is door de anderen - als jongste van de familie - misbruikt.”

Schutter Arben ontkende niet dat hij schoot, maar wel dat er een vooraf bedacht moordplan was. “Hij wou naar daar om hem een lesje te leren. In de wagen lag een baseballknuppel. Maar plots zag hij een mes bij Nedjip, waarop hij naar zijn wapen greep en vuurde”, pleitte zijn advocaat Tom Van Maldergem. Vader Fazil S. ontkende dan weer de opdracht te hebben gegeven.

Maar het openbaar ministerie is wel overtuigd van de drie hun schuld. “De moeder heeft tijdens de zitting in Dendermonde zelf gezegd: ‘Zij hebben een van ons gedood, dus moest er een van hun gedood worden.’ Deze mensen leven nog steeds volgens het principe van oog om oog, tand om tand.” Voor Arben en Faton S. die de dodelijke raid uitvoerden, vorderde de procureur-genraal 28 jaar cel, voor vader Fazil, 30 jaar.