Grote demonstratie in Londen verwacht voor een nieuw Brexit-referendum

Britten uit heel Groot-Brittannië trekken zaterdag naar Londen om te demonstreren: zij pleiten voor een referendum over de finale Brexit-deal die voortvloeit uit onderhandelingen tussen Londen en Brussel. “In 2016 hebben ze ons dingen wijsgemaakt”, klinkt het onder meer. “We willen opnieuw stemmen.”

Onder leiding van People’s Vote, een verzameling van pro-Europese bewegingen, zullen de demonstranten in het centrum van Londen richting het Parlement marcheren.

Bij een vorige gelijkaardige actie, in juni, hadden zich ongeveer 100.000 mensen verzameld, de organisatoren hopen dit aantal nu te overschrijden. Ze willen de “grootste en luidruchtigste” demonstratie zijn.

Populaire demonstratie

Dat premier Theresa May zich zo zal laten overtuigen voor een nieuw referendum, is onwaarschijnlijk. “Er zal geen tweede referendum zijn. Mensen hebben op 23 juni 2016 voor de Brexit gestemd”, klonk het eerder. Toch is het idee van een nieuwe stemming de afgelopen maanden erg populair geworden in het Verenigd Koninkrijk. Zowel politieke figuren (van de Tories én de Labour-partij) als vakbonden en een hoop bekende Britten steunen het plan. Ook de voormalige premier Tony Blair is er voor gewonnen.

Sprekers die zaterdag in het centrum van Londen worden verwacht, zijn onder andere de burgemeester van Londen, Sadiq Khan, en afgevaardigden van de conservatieve partijen, Labour, Liberal Democrat, Green en de SNP (Scottish independence party).

Generatiekloof

Opvallend: er zullen ook erg veel jonge demonstranten zijn die ten tijde van het Brexitreferendum in 2016 nog niet mochten stemmen. “Brexit verdeelt de generaties. Een grote meerderheid van mijn generatie stemde voor het vertrek, een grote meerderheid van de jongeren stemde om te blijven. De generaties verraden elkaar”, zegt Vince Cable, leider van de liberaal-democraten.