OVERZICHT. De beloftes en prioriteiten van jouw nieuwe burgemeester

De stemmen zijn geteld, de strijd om de kiezer is gestreden. In de meeste Vlaamse steden en gemeenten zijn de winnaars gekend en likken de verliezers hun wonden. Voor de politici in uw gemeente begint het echte werk nu pas. Het is aan hen om de komende zes jaar alle beloftes die ze hebben gemaakt, ook waar te maken. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week zondag vroegen wij alle lijsttrekkers naar de problemen die zij willen aanpakken en naar hun plechtige beloftes als ze burgemeester zouden worden.

