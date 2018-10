Ex-coach bijzonder lovend over Hazard: “Telkens wanneer hij de beste speler in Engeland is, wordt Chelsea kampioen”

Met Chelsea-Manchester United is de eerste wedstrijd van speeldag negen in de Premier League er straks meteen één om (hopelijk) duimen en vingers bij af te likken. Chelsea verdedigt haar gedeelde leidersplaats, terwijl Manchester United absoluut moet winnen om de achterstand van zeven punten niet nog groter te zien worden. José Mourinho, de bezoekende coach, had alvast bijzonder lovende woorden voor zijn ex-speler Eden Hazard. “Ik zou hem graag bij Manchester United hebben.”

Eden Hazard maakte deel uit van het Chelsea dat in het seizoen 2014/2015 de Premier League won. Toen stond José Mourinho nog aan het roer bij The Blues. “De geschiedenis zegt dat wanneer Eden Hazard de beste speler van de Premier League is, Chelsea kampioen wordt”, stelt de Portugese coach. “Dat gebeurde toen ik coach was en ook toen Antonio Conté die positie bekleedde (in het seizoen 2016/2017, nvdr.). “Dit seizoen is natuurlijk nog jong, maar hij is voor mij tot nu toe de beste speler van de Premier League. Hij is het soort speler dat een groot verschil kan maken. Ik zou hem graag bij Manchester United hebben, maar ik denk niet dat Chelsea hem aan ons zal verkopen”, vertelde The Special One onverschillig op de persconferentie.

Leuke jongen

“Chelsea wordt geleid door intelligente mensen die ervaring hebben in het voetbal. Ze zouden Eden nooit aan ons verkopen. Hij is een leuke jongen, wij hebben een goede relatie. We zijn samen kampioen geworden. Bij mij was hij de beste speler van Engeland. En wanneer het gevoel tussen twee mensen juist zit, zeg je zulke mooie dingen”, sloot Mourinho af.

Foto: AFP

Eden Hazard is al sinds de zomer van 2012 aan de slag op Stamford Bridge. Als we Mourinho mogen geloven, ziet het er momenteel dus heel goed uit wat een mogelijke landstitel voor Chelsea betreft. Met de Londense club won Hazard behalve twee landskampioenschappen ook al de Europa League (2013), de League Cup (2015) en de FA Cup (2018). Straks, tegen het Manchester United van Romelu Lukaku en Marouane Fellaini, kan de kapitein van de Rode Duivels met zijn Chelsea alvast weer een heel goede zaak doen. De wedstrijd begint om 13u30 Belgische tijd.