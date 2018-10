Agent met 1,77 promille in bloed toch nog vrijgesproken na crash

Een agent uit Henegouwen die een ongeval veroorzaakte terwijl hij 1,77 promille alcohol in zijn bloed had, is vrijgesproken. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Volgens zijn advocaat dronk de man nog hoestsiroop voor hij een ademtest aflegde, waardoor het resultaat beïnvloed werd en zijn cliënt moest worden vrijgesproken.

In mei 2017 ging de Waalse agent op restaurant in Brussel, waar hij naar eigen zeggen een gin als aperitief en twee biertjes dronk. Zijn laatste glas zou hij rond 1.30 uur gedronken hebben. Zo’n vier uur later belandde zijn Duitse sportwagen van de baan in La Louvière. De agent zou een tragere wagen ingehaald hebben, maar die chauffeur reed vervolgens toch gelijktijdig een rotonde op. Om een botsing te vermijden, draaide de agent aan zijn stuur. Daarbij werden betonnen boordstenen geraakt met grote schade als gevolg voor zijn sportwagen. De andere betrokken chauffeur reed gewoon door.

Hoestsiroop

Toen de politie ter plaatse kwam, vijftig minuten later, werd een ademtest afgenomen. De gecrashte agent bleek maar liefst 1,77 promille in zijn bloed te hebben en mocht meteen zijn rijbewijs voor twee weken inleveren. Een fikse boete van zo’n 16.000 euro en een rijverbod van vijf jaar, dat riskeerde de Waalse agent voor de rechter in Bergen. Maar zijn advocaten gingen voor de vrijspraak, en die kregen ze.

“Mijn cliënt gebruikte op doktersvoorschrift een hoestsiroop die de apotheker zelf bereidde”, verduidelijkt advocaat Christophe Redko aan Het Laatste Nieuws. “Eén van de ingrediënten is 5 gram alcohol. Mijn cliënt dronk vijf minuten voor aankomst van de politie van zijn siroop. Dat moet zijn alcoholgehalte hebben beïnvloed. Daardoor is de vastgestelde waarde in zijn bloed fout en moet hij dus worden vrijgesproken.”

De politierechter gaf de advocaat gelijk. “Omdat de medicijnen het vastgestelde alcoholgehalte mogelijk hebben beïnvloed, bestaat er twijfel over de juistheid van die waarde.” En dus volgde vrijspraak. Het parket gaat in beroep, eind deze maand bekijkt de strafrechter het dossier opnieuw.