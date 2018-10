Australische regering verliest meerderheid na nederlaag bij tussentijdse verkiezing

De Australische regering is zaterdag haar meerderheid kwijtgespeeld. De liberale regering had tot nu toe maar één zetel op overschot, maar die ging zaterdag verloren na een pijnlijke nederlaag bij een tussentijdse verkiezing.

De kiezers in Wentworth, een kiesdistrict in het oosten van de stad Sydney, stemden zaterdag voor een nieuwe vertegenwoordiger in het Huis van Afgevaardigden. De zetel van dat district was vrijgekomen nadat de liberale ex-premier Malcolm Turnbull beslist had zich terug te trekken uit het parlement.

Op basis van de exitpolls van nieuwszender ABC en met zowat dertig procent van de stemmen geteld, lijkt het een uitgemaakte zaak dat de Liberal Party de zetel in Wentworth zal kwijtspelen. De liberaal Dave Sharma moet het afleggen tegen Kerryn Phelps, een onafhankelijke kandidate die bekend staat als een voorvechtster van het holebihuwelijk.

Door die nederlaag zal eerste minister Scott Morrison nog tot de parlementsverkiezingen van mei volgend jaar het land moeten leiden met een minderheidsregering.

De zetel in Wentworth werd tot voor kort beschouwd als een “safe seat” voor de Liberal Party, die het kiesdistrict al sinds de oprichting ervan, in 1901, in handen had. Maar volgens analisten zijn de kiezers er boos over de manier waarop hun vertegenwoordiger het premierschap werd ontnomen. Malcolm Turnbull moest in augustus na een interne coup binnen de Liberal Party ontslag nemen als eerste minister.