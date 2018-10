Gaat malaise bij Real Madrid gewoon verder? Courtois al twee keer geklopt in openingskwartier tegen Levante

Real Madrid is bezig aan een dramatische reeks in de eigen competitie en wil zich zaterdag herpakken in eigen huis tegen Levante UD, de nummer elf in La Liga. Dat lijkt echter al na een kwartier een zeer moeilijke opgave te worden: De Koninklijke, met Thibaut Courtois in doel, staat in het eigen Bernabéu al 0-2 in het krijt. Morales en Roger (op strafschop, na tussenkomst van de VAR) zorgden voor de goals. Real Madrid is zo op weg naar een ongeziene 1 op 12.