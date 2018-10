De Wever heeft veiligheidsgordel niet om op verkiezingsdag: “Vergeten in de heisa”

Antwerpen - De aflevering van ‘Jambers’ waarin de reportagemaker burgemeester Bart De Wever een hele dag volgt, heeft al heel wat stof doen opwaaien. De uitspraken van de triomfator van 14 oktober zijn daags na de uitzending al plat geanalyseerd, maar voor de opmerkzame kijker waren er nog andere opvallende momenten.

Gedurende verkiezingsdag werd Bart De Wever van hot naar her gereden door zijn woordvoerder Johan Vermant. Telkens nam De Wever plaats op de achterbank, telkens zat ook Paul Jambers naast hem.

Wie goed oplette is het mogelijk opgevallen dat De Wever tijdens twee van de ritjes die in beeld werden gebracht zijn veiligheidsgordel niet om had gegord, nochtans een verkeersovertreding waar een boete op staat. Enkel tijdens de rit van hotel Van der Valk richting Dock 3, waar De Wever zijn overwinningsspeech zou gaan geven, had de burgemeester er wél aan gedacht om zijn gordel om te doen.

“Dat is niet goed”, luidt het bij het kabinet van de burgemeester. “Wellicht is dat vergeten in de heisa.”