Procedure naamsverandering Macedonië kan dan toch starten (na 27 jaar)

Het parlement van Macedonië heeft er vrijdag voor gestemd om de amendementen op de grondwet te beginnen schrijven die de naam van het land veranderen in de ‘Republiek Noord-Macedonië’. Het is een eerste stap om een punt te zetten achter het geschil met Griekenland.

“Het parlement keurde het voorstel van de regering goed om te beginnen met de amendementsprocedure van de grondwet”, zei parlementsvoorzitter Talat Xhaferi na een avondlijke stemming in het parlement. Tachtig van de 120 parlementsleden stemden voor het voorstel, zodat de vereiste tweederdemeerderheid behaald werd. Aan de stemming was een week van intense debatten voorafgegaan.

27 jaar lang spanningen

De naamkwestie heeft 27 jaar lang tot spanningen geleid tussen Athene en Skopje. Na het uiteenvallen van Joegoslavië wilde Macedonië onder die naam als land erkend worden. Maar Griekenland claimt die naam exclusief voor zijn gelijknamige noordelijke provincie. In juni werd dan toch een akkoord bereikt, waarin werd afgesproken dat het land zal worden omgedoopt tot ‘Republiek Noord-Macedonië’.

De goedkeuring van dat akkoord in het (Noord-)Macedonische parlement, wordt zaterdag op gejuich onthaald in Athene. “Vandaag is een historische dag”, zo verklaarde de Griekse premier Alexis Tsipras. “Dit toont de dynamische rol aan van Griekenland, dat een stabiliserende factor is in de Balkan en in het zuidoosten van Europa.”

Toetreden tot NAVO

Ook Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, heeft via Twitter al zijn tevredenheid uitgedrukt over het resultaat van de stemming. “Ik verwelkom de stemming van het parlement in Skopje over de voorgestelde grondwetswijzigingen. Het is nu aan de regering en de politieke leiders om de nationale procedures over het akkoord (met Griekenland, nvdr.) af te ronden en om de historische mogelijkheid te grijpen om het land naar de NAVO te leiden”, zo schrijft Stoltenberg.

De toetreding van Macedonië tot de militaire verdragsorganisatie werd jarenlang geblokkeerd door NAVO-lid Griekenland, dat eiste dat er eerst een oplossing over de naamkwestie zou komen. Ook een lidmaatschap van de EU werd om dezelfde reden tegengehouden.