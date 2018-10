Charleroi-fans zullen oproep van voetbalbond negeren: “Zij luisteren ook nooit naar ons”

Storm Ultras 2001, een supportersgroep van Sporting Charleroi, zal in de competitiewedstrijd tegen Zulte Waregem zondagavond protest uitbrengen tegen de voetbalbond en de Pro League. Dat heeft de supporterskern bekendgemaakt op haar Facebookpagina. De leden zullen in de vijf openingsminuten stil zijn, om vervolgens “Union Belge Maffia” te gaan zingen en in het vervolg van de wedstrijd de scheidsrechter te viseren. “Niemand zal ons de mond snoeren”, klinkt het klaar en duidelijk.

LEES OOK. Pro League doet nogmaals oproep om refs dit weekend te steunen: “Applaus en erehagen”

Hieronder de vertaling van het uitgebreide bericht op Facebook:

“De Belgische voetbalbond heeft de richtlijn gegeven om elke uitdrukking van humeur, gezangen en/of spandoeken met betrekking tot de scheidsrechters te verbieden op straffe van ernstige sancties. Dat hebben verschillende supporterskernen te horen gekregen. De vrijheid van meningsuiting en verontwaardiging zal nooit buigen voor degenen die al tijden voetbal komen kijken. En we gaan ook door wanneer we de conclusies van een zogenaamde Geschillencommissie zien.”

“We zijn ook verrast, maar niet zozeer door deze aanbeveling. De supporter gaat door vele moeilijkheden heen om zijn passie te beleven: rotte schema’s, de combiregeling, de inkomprijzen, het comfort en het niveau... nooit zal de maffioze voetbalbond of de Pro League opkomen om deze onrechtvaardigheden aan te klagen. Hun leden begrijpen niet wat het is om een toegangskaartje te betalen. Ze parasiteren het voetbal, ze voeden zich ermee… en ze leggen ons lessen op terwijl hun rijk wankelt door al het amateurisme, de corruptie en het enige waar ze om geven: hun zakken met geld.”

“Het is genoeg. Zelfs als voetbal zwakke kanten heeft, zelfs als we niet zo naïef zijn om te geloven dat het echte populaire voetbal op een dag terug zal zijn, beschermen we tegen alles en iedereen de laatste waarden die van ons zijn, en van alle fans. Niemand zal ons de mond snoeren. Wij zullen ons blijven uitdrukken en deze vrijheid zal altijd toebehoren aan iedereen. Ze noemden ons idioten toen we de dubieuze beslissingen van de scheidsrechters, en dat geldt helaas voor veel clubs, aan de kaak stelden. Voor hen heeft de fan enkel het recht om te zwijgen, te betalen en te applaudisseren op commando. Geen sprake van.”

“De recente gebeurtenissen geven reden aan al diegenen die zich zorgen maakten over de excessen van het systeem - degenen die zogenaamd ‘overdreven partizanen’ waren, die ‘niets wisten’. We rekenen er dus op dat de hele tribune T4 en alle aanhangers hun oren zullen blijven verwarmen wanneer we het willen en wanneer wij geloven dat het noodzakelijk is.”

“Met betrekking tot de ‘Belgian footballgate’ (verwijzend naar Operatie Propere Handen, nvdr.) is onze positie duidelijk: er is totale waakzaamheid voor de opvolging ervan terwijl we onze visie erop na zullen houden. We vermengen niet alles. Onze enige interesse is en blijft ons blazoen waarvan we uiteraard hopen dat het op geen enkele manier verband houdt met dit schandaal. Dat is momenteel nog het geval. Anders zullen we dienovereenkomstig reageren.”

“Wat betreft de protagonisten van deze affaire, die nog niet is afgelopen en waardoor sommigen in de gevangenis zitten, sommigen met enkelbanden rondlopen, sommigen vrijgelaten zijn, is het niet aan ons om te oordelen op het moment waarop de gebeurtenissen nog worden geanalyseerd. Natuurlijk is iedereen vrij om te reageren zoals hij wil.”

“Wij organiseren vandaag een collectieve actie: we zijn van plan om 5 minuten complete stilte te houden ... om de voetbalbond te doen geloven dat we op commando rustig kunnen worden. Om hen daarna te laten zien dat we zullen blijven om hun glazen huis te kraken. Met kracht. Intensiteit. Kracht. Met herhaalde slagen van de maffioze Belgische voetbalbond. Al hun charters en andere comités van experts zijn gewoon poeder voor de ogen om iedereen in slaap te wiegen.”

“En ja, we zullen de scheidsrechter onder druk zetten zolang het systeem in zijn plaats dezelfde druk op resultaatgerichtheid en vervalsing van de competitie meer en meer voor de hand zal leggen. Wij zullen nooit zwijgen.”