Dierenartsen trekken aan de alarmbel: “Koop geen kortsnuitige dieren meer”

SAVAB, de beroepsvereniging voor dierenartsen die met kleine huisdieren werken, vraagt dierenliefhebbers om twee keer na te denken over de aankoop van een kortsnuitige hond of kat. “Koop ze niet omdat ze schattig zijn, die dieren worden zo gekweekt maar ze zijn niet gezond.”

Een prachtige Perzische kat of een wel erg jolig mopshondje, u zag ze vast al passeren op uw favoriete sociale media of in een of andere reclamecampagne voor dierenvoeding. Er wordt dan ook gretig gepronkt met de schattige dieren. “Helaas”, zegt Louise Mollaert, dierenarts en bestuurder bij SAVAB (Small Animal Veterinary Association Belgium). “Het is hoogtijd dat mensen zich bewust worden van het probleem bij deze dieren.”

Knorrend geluid

Want achter die platte neus schuilen ze wel degelijk, die problemen. Hun snoet, die steeds korter wordt gekweekt, moet wel nog altijd dezelfde hoeveelheid tong en tanden kwijt kunnen. “Alles moet in een steeds kleinere ruimte een plaats vinden”, verduidelijkt Mollaert. “Daardoor drukt het gehemelte van die dieren zodanig tegen het strottenhoofd dat er nog amper lucht kan passeren. En daar kunnen ze dan weer vroegtijdig van sterven.”

Ooit al eens buldog van dichtbij gezien? De kans is groot dat het gepaard ging met een knorrend geluid. Dat is grappig, voor heel even. Maar de honden kunnen eigenlijk gewoonweg niet voldoende ademen. Bekijk het zo: wie lang een verstopte neus heeft, lacht ook niet meer.

Dure chirurgie

Ook de kosten om een kortsnuitig dier te verzorgen, kunnen snel erg hoog oplopen. “Mensen zijn er zich bij het kopen van zo’n dier niet van bewust dat daar op lange termijn erg veel dierenartskosten aan verbonden zijn, net omdat ze zoveel gezondheidsproblemen hebben”, zegt Mollaert. “Eigenlijk spreken we tegen onze eigen winkel hoor. Deze dieren vormen een groot deel van ons klantenbestand, maar bij SAVAB denken we liever aan hun welzijn. Eens je ze gekocht hebt, kunnen wij enkel nog proberen de pijn te verzachten door op termijn chirurgische ingrepen te doen. Maar het kan toch niet de bedoeling zijn dat je een dier koopt om het te laten opereren?”

Louise Mollaert wil dat mensen zich bewust worden van het probleem. Foto: Medivet

Bewustwording

De rassen bestaan al veel langer dan vandaag, maar volgens de dierenarts is hun populariteit vooral de voorbije twee jaar fel gestegen. “We zien wel degelijk een verandering bij de dieren in vergelijking met jaren geleden”, klinkt het. Hoe dat kan? “Door enkel te kweken met de dieren die de platste snoet hebben en vervolgens ook met de nakomelingen daarvan hetzelfde te doen. Door telkens die extreme kenmerken uit te lichten, verandert hun anatomie.”

Het verkopen van buldogs en andere kortsnuitigen helemaal verbieden, heeft volgens Mollaert geen zin. Dat is ook niet ons doel bij SAVAB. “In eerste instantie willen we mensen bewust maken van de praktijken. Ook praten we met andere professionelen in het vak, niet enkel dierenartsen maar ook fokkers. En als we een reclamefilmpje zien op de televisie met een mopshond, zullen we de maker ervan attent maken dat het eigenlijk niet zo verstandig is om de dieren nog populairder te maken dan ze al zijn.”

Maar ook mensen die een hond, kat en zelfs een konijn met korte snoet willen kopen, denken beter goed na over hun aankoop. “Sta er eens bij stil dat ze niet enkel maar schattig hoeven te wezen voor je sociale media”, besluit Mollaert. Wie er al eentje heeft, is er ongetwijfeld helemaal dol op. “En wie rekening houdt met de bijzonderheden van het diertje, zullen er erg veel plezier aan beleven. Maar weet wel dat ze niet goed tegen de warmte kunnen en je ze geen plezier doet met een fikse wandeling.”