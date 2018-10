Prachtig gebaar: vrouw biedt huisdieren met beperking kans op beter leven dankzij zelfgebouwde rolstoelen

Een nieuwe dosis hoop op een zorgeloos leven. Dat is wat de Paraguayaanse Jazmin Alvarez al aan tientallen dieren kon bieden. Zowel honden, katten als zelfs een varken met een beperking wist de 45-jarige dierenvriend al te helpen, met dank aan haar zelfgebouwde rolstoelen.

Haar organisatie Rescaes, gevestigd in de buitenwijken van de hoofdstad Asuncion, heeft inmiddels al meer dan honderd dieren over de vloer gekregen. Zestien van hen leven momenteel permanent in het asiel. Maar ondanks het leven in gevangenschap lijken ze zich danig te amuseren met hun speciale rolstoel, die helemaal gebouwd is met afgedankt materiaal. Een geste die in de regio bovendien niet onopgemerkt voorbijgaat, getuige de donaties die haar organisatie ondersteunen.