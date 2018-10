Auto over de kop, dronken chauffeur (70) in levensgevaar

Borgerhout - Een wagen kwam rond 1 uur vannacht op zijn dak terecht aan de Lodewijk Van Berckenlaan in Borgerhout. De 70-jarige bestuurder liep levensgevaarlijke verwondingen op.

Bij aankomst van de hulpdiensten zat de bestuurder bewusteloos en gekneld in zijn voertuig. De brandweer, een ziekenwagen en een medisch urgentieteam konden de man uit zijn auto bevrijden. De man werd met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Er zijn geen getuigen van het ongeval. Wel een aantal betrokkenen omdat het verongelukte voertuig nog vier andere wagens had geraakt voor het over de kop ging. Er kwam een verkeersdeskundige ter plaatse om de aard van het ongeval te onderzoeken.

Wat later in de nacht bleek ook dat de zwaargewonde bestuurder onder invloed van alcohol achter het stuur gekropen was.