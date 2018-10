Journalistiek icoon Hugo De Ridder (86) overleden

Gewezen journalist Hugo De Ridder is overleden op 86-jarige leeftijd. De Ridder werd 86, werkte bij De Standaard en staat vooral bekend als onderzoeksjournalist en auteur van het boek ‘De keien van de Wetstraat’.

De Ridder is niet minder dan een icoon van de Vlaamse journalistiek. Hij begon zijn carrière in de politiek, als secretaris op het CVP-kabinet van toenmalig partijsecretaris Leo Tindemans.

Enkele jaren later, in 1966, ging De Ridder aan de slag bij De Standaard. Hij maakte furore op de politieke redactie, waar hij het in 1976 tot chef schopte. Bij de overname van De Standaard in datzelfde jaar speelde Hugo De Ridder samen met Manu Ruys ook een belangrijke rol in het vrijwaren van de identiteit en de autonomie van de krant.

Hugo De Ridder bleef bij De Standaard tot 1990. Ook na zijn krantenloopbaan bleef hij actief als onderzoeksjournalist. Zo onthulde De Ridder in 1991 nog het verhaal van de gesprekken van Poupehan.

Zijn laatste publicatie dateert uit 2012, toen Brief aan mijn kleinkinderen verscheen. De Ridder werd 86 jaar.