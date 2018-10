Dieven gebruiken sluwe techniek om portefeuille uit handtas van vrouw te stelen

Het restaurantbezoekje van Ani Garibyan is maandag uitgedraaid op een ware nachtmerrie. Toen de Amerikaanse samen met haar vrienden op het punt stond om de rekening te betalen in Glensdale, kwam ze tot het besef dat haar portefeuille was gestolen. De bewakingsbeelden van de zaak brachten duidelijkheid: een dievenbende kon met een sluwe techniek in haar handtas graaien en de portefeuille meenemen.

Ani Garibyan had niets in de gaten toen de diefstal gebeurde. Foto: KameraOne

Diezelfde dag nog plaatste ze de beelden op haar Facebook-profiel. “Deze twee mannen hebben zonder pardon mijn portefeuille uit mijn handtas gestolen”, schreef Garibyan erbij. “Binnen 25 minuten hadden ze al duizenden dollars betaald met mijn creditcard. De politie is op de hoogte!”

Vooral de manier waarop de daders te werk gingen, doet de wenkbrauwen fronsen. Zo gebruikte een van de mannen zijn jas als een ‘schild’ om ongezien in de tas van de klant te graaien. Binnen enkele ogenblikken had hij zijn buit beet en konden ze alweer vertrekken. Garibyan en haar vrienden hadden ondertussen op geen enkel moment iets in de gaten.

De dieven waren blijkbaar niet aan hun proefstuk toe. Vijf andere vrouwen lieten naar aanleiding van het incident weten dat ze door dezelfde daders werden bestolen. Voorlopig is de identiteit van beide mannen niet geweten.