Politie stuurt 7.000 personen sms in kader van moordonderzoek: “Niet vaak gebruikte methode”

Dilsen-Stokkem / Maaseik - Het parket van Limburg heeft zaterdagmiddag een sms verstuurd naar zo’n 7.000 personen die mogelijk informatie kunnen geven in het kader van het onderzoek naar de moord op Gerty Vanhoef (61). Een dergelijke vraag naar getuigen wordt niet vaak gebruikt.

Circa 7.000 personen kregen tussen 13.00 en 14.00 uur zaterdagmiddag een sms van de federale gerechtelijke politie. Het bericht is specifiek gericht aan mensen die op 28 augustus in de omgeving van de Damiaanhoeve in het Limburgse Elen waren. “Politie: oproep naar getuigen Moord Damiaanhoeve te Elen 28/8/2018 tussen 1810 en 1845”, valt er te lezen. De duizenden ontvangers wordt verzocht “verdachte elementen” te melden.

De sms kadert in het onderzoek naar de moord op Gerty Vanhoef, meldt parketwoordvoerder Dorien Vanderheiden. “Het gaat om zo’n 7.000 personen die op de bewuste avond in de buurt waren van de zendmasten (nabij de Damiaanhoeve, nvdr.). Het gaat om een algemene oproep voor informatie van getuigen.”

Op 28 augustus ontstond er brand in de Elense Damiaanhoeve. Het lichaam van de 61-jarige bewoner Gerty Verhoef werd er aangetroffen. Wat aanvankelijk leek op een noodlottig overlijden door een woningbrand, bleek later moord te zijn geweest. Uit de autopsie bleek dat de vrouw voor het uitbreken van de brand door messteken om het leven, kwam terwijl haar man in de tuin werkte. Vervolgens werd de woning in lichterlaaie gezet.

“Woorden hebben we niet”

In september lanceerde het parket al een oproep via de media in de hoop op getuigen. Dat leverde een tiental tips op, maar leidde niet naar een verdachte. We blijven achter met 1.001 vragen”, schreef Gerty’s oudste dochter Elke eerder op haar Facebookpagina. “Woorden hebben we niet. Het verdriet en de verslagenheid is enorm. Wat zullen we onze liefste mama van de wereld missen.”

