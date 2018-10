Opvallende dronebeelden: hond is beste vriendjes met berenfamilie Video: Ruptly

Het is een beeld dat je niet elk dag ziet. De bestuurder van een drone zag vrijdag in het Russische Oest-Kamtsjatsk hoe een hond het wel erg goed kon vinden met een berenfamilie. De viervoeter mocht zonder problemen meelopen en zelfs stoeien met de beren.

Dat de hond zomaar in de buurt kon blijven van de beren, is verre van een evidentie. Het gaat immers om een laika, een hondenras dat normaliter jaagt op beren. Experten vermoeden dan ook dat het exemplaar op de dronebeelden al lange tijd gekend is door de dieren.