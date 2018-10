Kindje (6) kritiek na brand in Geluwe

Geluwe / Wervik - Bij een zware woningbrand in Geluwe is een kind van 6 jaar oud zaterdagnamiddag levensgevaarlijk gewond geraakt. Dat meldt de brandweer van de zone Westhoek. Het vuur ontstond op de zolderverdieping van het huis.

De brandweer Westhoek werd even na 16.00 uur opgeroepen voor een zware woningbrand in de Ieperstraat in Geluwe, een deelgemeente van Wervik. Ter plaatse bleek dat de brand op zolder was ontstaan, waar zich op dat moment nog een kindje bevond. Het 6-jarige slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Gent.

Bij de brand raakte ook nog een man gewond. De dertiger werd met rookintoxicatie afgevoerd naar het ziekenhuis van Menen.

De zolder van de woning liep veel rook- en brandschade op. De bluswerken veroorzaakten waterschade op de onderliggende verdieping.