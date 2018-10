Anderlecht hoopt dat de Sven Kums van bij AA Gent weer opstaat

Will the real Sven Kums please stand up? Twee weken geleden tegen Zulte Waregem deed hij het. Daar verdeelde Kums (30) het spel als vanouds: korte passes, lange passes, steekpasses... Hij liet Anderlecht beter draaien en hielp de totale crisis afwenden. Kan de middenvelder die lijn nu doortrekken en eindelijk weer de Kums van bij AA Gent worden?