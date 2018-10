Burgers in Franse Alpen al maanden afgesloten van buitenwereld, dus moet helikopter helpen bij bevoorrading

Zeventien keer. Zo vaak moest een helikopter woensdag van en naar de Franse gehuchten Beroulf en Sainte Sabine vliegen. Sinds een aardverschuiving in april de enige autoweg naar het gebied onbruikbaar maakte, moeten er alternatieven ingeschakeld worden om allerlei zware spullen tot op de Franse Alpen te vervoeren.

In totaal wonen er 45 burgers in het gebied. Het waren ook zij die het initiatief namen om de helikopter in te huren. Basisbehoeften zoals eten en drinken werden uiteraard naar hen gebracht, maar ook minder voor de hand liggende zaken werden door de lucht vervoerd. Zo valt op camerabeelden te zien hoe ook enkele personenwagens naar boven werden gebracht. In totaal bedroeg de totale kostprijs ongeveer 3.000 euro, waarvan twee derde door de bewoners zelf werd betaald. De rest namen de lokale autoriteiten voor hun rekening.

Pas in de lente van volgend jaar zou er een nieuwe weg aangelegd zijn. Tot die tijd zijn de bewoners ertoe verplicht om te voet naar beneden te stappen, ook tijdens de nakende wintermaanden. “Voorlopig zijn de weersomstandigheden goed, maar wanneer het regent moet je goed voorbereid zijn”, klinkt het bij een van de lokale burgers. Anderen hebben reeds besloten om niet te wachten tot de werken zijn afgerond en hebben hun woning verlaten.