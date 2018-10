Ophefmakende video: twee tieners opgepakt nadat leerling zijn leerkracht bedreigt met nepwapen

Twee leerlingen van zestien jaar zijn in het Franse Créteil opgepakt nadat een ophefmakend filmpje op sociale media circuleerde. Op de video valt te zien hoe een leerling zijn leerkracht bedreigde met een nepgeweer. Daarbij eiste hij dat ze hem op ‘aanwezig’ zou zetten. Het parket is een onderzoek gestart.

Volgens Le Parisien zouden de beelden afgelopen donderdag gemaakt zijn door een leerling in de klas. Een groep afwezige leerlingen kwam op het einde van de les het lokaal binnen, waarbij een van hen met het geweer begon te zwaaien. De leerkracht zelf leek echter niet onder de indruk. Zelfs toen het airsoft-geweer amper enkele centimeters van haar was verwijderd, gaf ze geen krimp. Ondertussen weerklonk gegiechel van de overige tieners in de klas.

Volgens BFM TV zou de -jarige leerkracht aanvankelijk de directie niet op de hoogte hebben gebracht van het voorval. Ze diende wel diezelfde dag nog klacht in bij de politie. Vrijdag werden uiteindelijk twee jongeren in hechtenis werden genomen. De tiener die het pistool richtte op de leerkracht, werd door zijn vader naar het politiekantoor gebracht. Een vriend van de leerling die hem van het wapen voorzag, werd ook opgepakt. Een bron dicht bij het onderzoek liet lokale media weten dat ze nog op zoek zijn naar de leerling die het tafereel heeft gefilmd.

Uit politieke hoek kwam intussen reactie op het incident. Zo liet Frans minister van Onderwijs Jean-Michel Blanquer al verstaan dat hij de dreigementen van de jongeren totaal veroordeelt. “We hebben meteen de strengste maatregelen genomen. Mijn medeleven gaat uit naar de leerkracht”, klonk het nog.