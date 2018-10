Ontspanning na de verkiezingen: Bart De Wever slaat eerste vat aan op Oktoberfest in Antwerpen

Antwerpen - München lag in Antwerpen zaterdagavond. In de Waagnatie kwamen 1500 feestvierders samen in lederhose en dirndl om de beste Duitse schlagers mee te kelen en bier te hijsen. Burgemeester Bart De Wever liet de coalitievorming even voor wat ze is en trok het feest op gang. In gepaste, maar bescheiden Tiroler outfit.

Carnavalwinkels in de regio moeten gouden zaken gedaan hebben. De paar zonderlingen die zaterdagavond niet in dirndl of lederhose waren afgezakt naar de Antwerpse versie van het Oktoberfest kregen daar snel spijt van en vielen ongemakkelijk uit de toon.

Bart De Wever had voor de gelegenheid een vest en hoed in thema aan. Traditiegetrouw sloeg de burgervader het eerste vat aan met een hamer. Hij opende het feest met een slok bier en de wijze woorden: “ein zwei ...zaufen”, waarna de betere Duitse schlagers zich in sneltempo opvolgden. Alsof wekenlang ingestudeerd werd elk nummer meegezongen door de aanwezige fans.

Oktoberfest vond zaterdagavond voor de tweede keer plaats in Antwerpen. Het evenement was in recordtijd uitverkocht.